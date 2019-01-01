Названы самые богатые музыканты десятилетия

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Самые богатые музыканты десятилетия по версии Forbes /Getty Images

Авторитетный журнал Forbes ближе к концу года представил рейтинг самых популярных музыкантов уходящего десятилетия. Он был опубликован на их официальном сайте.

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На первом месте оказался рэпер и продюсер Dr. Dre, который не выпускал нового материала аж с 2015-го года, однако ему все же удалось за несколько лет заработать более 950 миллионов долларов. Вероятно, такого финансового успеха он достинг благодаря 20 процентам компании Beats, которую пять лет назад купили Apple.

Второе место заняла Тейлор Свифт, заработавшая $825 млн, третье - Бейонсе с доходом $685 млн, четвертое - солист коллектива U2 Боно ($675 млн), а на пятом расположился знаменитый рэпер Diddy ($605 млн).

Продолжили десятку самых богатых музыкантов десятилетия Элтон Джон, Jay-Z, Пол МакКартни, Кэти Перри и Леди Гага.

Ранее сообщалось о том, что журнал Time назвал лучшего артиста года