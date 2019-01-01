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"Позитивная и запоминающаяся": Журнал Time назвал лучшего артиста года

Обладательницей звания стала певица Lizzo
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Lizzo - Артист года по версии Time
Lizzo - Артист года по версии Time
/instagram.com/lizzobeeating/

Знаменитый и авторитетный журнал Time продолжает подводить музыкальные итоги уходящего 2019-го года. На этот раз эксперты издания определились с обладателем звания артист года. Ею стала певица Lizzo.

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Как известно, Lizzo за свою карьеру успела выпустить десять музыкальных альбомов, в которых она объединяют поп, R&B и рэп. Также она выступают в поддержку бодипозитива и ЛГБТ-сообщества. "Она действительно представляет что-то новое, а ее музыка - позитивная и невероятно запоминающаяся", - говориться в статье Time, посвященной певице.

Ранее сообщалось о том, что названы самые популярные музыканты десятилетия

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