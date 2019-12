Хит Билли Айлиш стал самым популярным треком в 2019-ом

Поделись







Билли Айлиш /Getty Images

Музыкальное приложение Shazam опубликовало рейтинг песен 2019-го года, которые пользователи искали чаще всего. Соответственно, эти треки считаются по их версии наиболее популярными за год.

Читай также: Названы самые популярные музыканты десятилетия

Первенство одержала 17-летняя певица Билли Айлиш с ее хитом Bad Guy, который слушают люди со всего мира. На второй месте расположился Льюис Капальди с песней Someone You Loved, а на третьем - Tones and I с композицией Dance Monkey. Четвертую строчку заняли Pedro Capo и Farruko с ремиксом на Calma, а закрыл пятерку совместный трек Meduza и Goodboys - Piece Of Your Heart.

Ранее сообщалось о том, что в Америке определили лучшие фильмы и сериалы 2019 года