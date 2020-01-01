Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

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Лучшие фильмы и сериалы 2019 /Flickr

Самый популярный в мире агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes назвал победителей своей премии, которая носит названием Golden Tomato Awards. Главное отличие ее в том, что здесь не принимается решение путем голосования, а основывается на рейтинге картины и высчитывании ее положения в общем рейтинге.

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Лучшим фильмом, вышедшим в широкий прокат, стали Мстители: Финал, лучшим фильмом из ограниченного проката (и лучшим иностранным фильмом) назвали Паразитов, лучший фильм от режиссера дебютанта - История игрушек 4, лучший испаноязычный фильм - Боль и слава, лучший фильм от Австралии - Соловей, а от Великобритании - Они никогда не станут старше. Кроме этого, Хранителей назвали лучшим новым сериалом, Дрянь - лучшим вернувшимся шоу, а Дэдвуд был признан лучшим телефильмом.

Также были награждены фильмы по жанрам:

Лучший боевик/приключенческий фильм - Джон Уик 3

Лучший анимационный фильм - История игрушек 4

Лучшая комедия - Образование

Лучший фильм по комиксу/графическому роману - Мстители: Финал

Лучший документальный фильм - Аполлон-11

Лучшая драма - Паразиты

Лучший фильм ужасов - Мы

Лучший детский и семейный фильм - Рожденный стать королем

Лучший мюзикл/музыкальный фильм - Рокетмен

Лучший романтический фильм - Транзит

Лучший фантастический/фэнтези-фильм - К звездам

Лучший триллер - Достать ножи

И сериалы по жанрам:

Читай также: Объявлены победители кинопремии Золотой Глобус-2020 Лучший анимационный сериал - Отмена, первый сезон

Лучший анимационный сериал - Отмена, первый сезон Лучший комедийный сериал - Дрянь, второй сезон

Лучший документальный сериал - Покидая Нетландию

Лучший драматический сериал - Невероятное, первый сезон

Лучший хоррор-сериал - Зло, первый сезон

Лучший мини-сериал/сериал-антология - Чернобыль

Лучший фантастический/фэнтези-сериал - Тьма, второй сезон

Лучший супергеройский сериал - Хранители, первый сезон

Ранее сообщалось о том, что названы самые продаваемые фильмы десятилетия