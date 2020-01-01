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Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Сайт объявил победителей своей кинопремии
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Лучшие фильмы и сериалы 2019
Лучшие фильмы и сериалы 2019
/Flickr

Самый популярный в мире агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes назвал победителей своей премии, которая носит названием Golden Tomato Awards. Главное отличие ее в том, что здесь не принимается решение путем голосования, а основывается на рейтинге картины и высчитывании ее положения в общем рейтинге.

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Лучшим фильмом, вышедшим в широкий прокат, стали Мстители: Финал, лучшим фильмом из ограниченного проката (и лучшим иностранным фильмом) назвали Паразитов, лучший фильм от режиссера дебютанта - История игрушек 4, лучший испаноязычный фильм - Боль и слава, лучший фильм от Австралии - Соловей, а от Великобритании - Они никогда не станут старше. Кроме этого, Хранителей назвали лучшим новым сериалом, Дрянь - лучшим вернувшимся шоу, а Дэдвуд был признан лучшим телефильмом.

Также были награждены фильмы по жанрам:

  • Лучший боевик/приключенческий фильм - Джон Уик 3
  • Лучший анимационный фильм - История игрушек 4
  • Лучшая комедия - Образование
  • Лучший фильм по комиксу/графическому роману - Мстители: Финал
  • Лучший документальный фильм - Аполлон-11
  • Лучшая драма - Паразиты
  • Лучший фильм ужасов - Мы
  • Лучший детский и семейный фильм - Рожденный стать королем
  • Лучший мюзикл/музыкальный фильм - Рокетмен
  • Лучший романтический фильм - Транзит
  • Лучший фантастический/фэнтези-фильм - К звездам
  • Лучший триллер - Достать ножи

И сериалы по жанрам:

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    Лучший анимационный сериал - Отмена, первый сезон
  • Лучший комедийный сериал - Дрянь, второй сезон
  • Лучший документальный сериал - Покидая Нетландию
  • Лучший драматический сериал - Невероятное, первый сезон
  • Лучший хоррор-сериал - Зло, первый сезон
  • Лучший мини-сериал/сериал-антология - Чернобыль
  • Лучший фантастический/фэнтези-сериал - Тьма, второй сезон
  • Лучший супергеройский сериал - Хранители, первый сезон

Ранее сообщалось о том, что названы самые продаваемые фильмы десятилетия

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