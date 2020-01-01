Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года
Самый популярный в мире агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes назвал победителей своей премии, которая носит названием Golden Tomato Awards. Главное отличие ее в том, что здесь не принимается решение путем голосования, а основывается на рейтинге картины и высчитывании ее положения в общем рейтинге.
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Лучшим фильмом, вышедшим в широкий прокат, стали Мстители: Финал, лучшим фильмом из ограниченного проката (и лучшим иностранным фильмом) назвали Паразитов, лучший фильм от режиссера дебютанта - История игрушек 4, лучший испаноязычный фильм - Боль и слава, лучший фильм от Австралии - Соловей, а от Великобритании - Они никогда не станут старше. Кроме этого, Хранителей назвали лучшим новым сериалом, Дрянь - лучшим вернувшимся шоу, а Дэдвуд был признан лучшим телефильмом.
Также были награждены фильмы по жанрам:
- Лучший боевик/приключенческий фильм - Джон Уик 3
- Лучший анимационный фильм - История игрушек 4
- Лучшая комедия - Образование
- Лучший фильм по комиксу/графическому роману - Мстители: Финал
- Лучший документальный фильм - Аполлон-11
- Лучшая драма - Паразиты
- Лучший фильм ужасов - Мы
- Лучший детский и семейный фильм - Рожденный стать королем
- Лучший мюзикл/музыкальный фильм - Рокетмен
- Лучший романтический фильм - Транзит
- Лучший фантастический/фэнтези-фильм - К звездам
- Лучший триллер - Достать ножи
И сериалы по жанрам:
Читай также: Объявлены победители кинопремии Золотой Глобус-2020Лучший анимационный сериал - Отмена, первый сезон
- Лучший комедийный сериал - Дрянь, второй сезон
- Лучший документальный сериал - Покидая Нетландию
- Лучший драматический сериал - Невероятное, первый сезон
- Лучший хоррор-сериал - Зло, первый сезон
- Лучший мини-сериал/сериал-антология - Чернобыль
- Лучший фантастический/фэнтези-сериал - Тьма, второй сезон
- Лучший супергеройский сериал - Хранители, первый сезон
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