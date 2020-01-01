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Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2019 года

Им стала южнокорейская лента Паразиты
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Лучший фильм по мнению кинокритиков США
Лучший фильм по мнению кинокритиков США
/Flickr

Национальное общество кинокритиков США определилось с выбором лучшего фильма ушедшего 2019-го года. Им стал триллер южнокорейского режиссера Пона Джун-хо Паразиты, который также победил на премии Золотой Глобус.

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Лучшим актером, по мнению американских кинокритиков, в 2019-ом стал Антонио Бандерас, сыгравший в фильме Боль и слава, а лучшей актрисой - Мэри Кей Плэйс (Диана). Брэд Питт (Однажды в Голливуде) и Лора Дерн (Брачная история) будут отмечены премиями критиков за лучшие мужскую и женскую роли второго плана.

Ранее сообщалось о том, что Квентин Тарантино назвал один из лучших фильмов десятилетия

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