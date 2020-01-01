Квентин Тарантино назвал один из лучших фильмов десятилетия

Поделись







Квентин Тарантино /Getty Images

Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино уже рассказывал о трех фильмах, которые посчитал лучшими в 2019-ом году. Теперь же он решился поделиться, какую ленту признал лично одной из своих любимейших за последнее десятилетие. Его слова передает издание The Playlist.

Читай также: Квентин Тарантино назвал три лучших фильма 2019-го года

Одним из главных фильмов 2010-ых для Тарантино стал Дюнкерк от постановщика Кристофера Нолана. Как заявил он сам, картину он посмотрел три раза, а также прокомментировал, что она является "симфонией, в которой все работает".

Известно, что Тарантино формирует собственный список лучших лент 2010-ых, который представит в скором времени.

Ранее сообщалось о том, что NETFLIX назвали самые популярные фильмы и сериалы 2019 года