NETFLIX назвали самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

Сервис выбрал по десять фильмов и сериалов, которые доступны в их библиотеке

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Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix в 2019-ом /Flickr

Один из самых крупных потоковых сервисов в мире под названием Netflix имеет огромную библиотеку контента, а также создает оригинальные фильмы и сериалы. С окончанием 2019-го был представлен рейтинг самых популярных проектов, которые смотрели зрители весь прошлый год.

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Среди полнометражных фильмов лидерство одержал комедийный детектив Загадочное убийство с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. За ним идут Шестеро вне закона, Суперсемейка 2, Ирландец, Тройная границы, Красивый, Плохой, Злой, В погоне за Бонни и Клайдом, Человек-паук: Через вселенные, Ральф против интернета и Тайная одержимость.

А вот среди сериалов популярнейшими стали Очень Странные Дела, Ведьмак, Академия Амбрелла, Мертв для меня, Ты, Когда они нас увидят, Невероятное, Половое воспитание, 13 причин почему и Воспитывая Диона.

Ранее сообщалось о том, что опубликован рейтинг худших фильмов 2019-го года