Переключиться на мобильную версию

Опубликован рейтинг худших фильмов 2019-го года

По версии сайта Metacritic
Поделись

Худшие фильмы 2019-го по версии Metacritic
Худшие фильмы 2019-го по версии Metacritic
/Flickr

В конце года авторитетные американские издания и прочие сайты составляют списки не только лучших фильмов, вышедших за 2019-ый, но и худших. ТОП-15 самых плохих лент опубликовал и агрегатор рецензия Metacritic, и основан он был на оценках и отзывах зрителей.

Читай также: The Hollywood Reporter назвали худшие фильмы 2010-ых

Худшим фильмом уходящего года был назван Призраки Шерон Тейт (8 баллов из 100 возможных), за ним в списке идет Незапланированная (10/100), третье место - Фанат, четвертое - Полярный, а на пятом расположилась картина под названием Репродукция, в которой сыграл Киану Ривз.

Также в рейтинг ТОП-15 самых худших фильмов 2019-го года попали фильмы: Наследие холодной крови, Playmobil фильм: Через вселенные, Рэмбо: Последняя кровь, Королева-воин Джханси, Патрик, Письма Аспена, Смерть и жизнь Джона Ф. Донована, Зеровилль и Большая гонка на Аляске.

Ранее сообщалось о том, что названы кинозвезды с самыми большими гонорарами в истории

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Худшие фильмы худшие фильмы 2019 года Рэмбо Последняя кровь Репродукция Призраки Шерон Тейт Metacritic Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь