Опубликован рейтинг худших фильмов 2019-го года

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Худшие фильмы 2019-го по версии Metacritic /Flickr

В конце года авторитетные американские издания и прочие сайты составляют списки не только лучших фильмов, вышедших за 2019-ый, но и худших. ТОП-15 самых плохих лент опубликовал и агрегатор рецензия Metacritic, и основан он был на оценках и отзывах зрителей.

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Худшим фильмом уходящего года был назван Призраки Шерон Тейт (8 баллов из 100 возможных), за ним в списке идет Незапланированная (10/100), третье место - Фанат, четвертое - Полярный, а на пятом расположилась картина под названием Репродукция, в которой сыграл Киану Ривз.

Также в рейтинг ТОП-15 самых худших фильмов 2019-го года попали фильмы: Наследие холодной крови, Playmobil фильм: Через вселенные, Рэмбо: Последняя кровь, Королева-воин Джханси, Патрик, Письма Аспена, Смерть и жизнь Джона Ф. Донована, Зеровилль и Большая гонка на Аляске.

Ранее сообщалось о том, что названы кинозвезды с самыми большими гонорарами в истории