Украинский фильм попал в рейтинг лучших фильмов десятилетия от Rolling Stone

Фильм Слабошпицкого обошел Однажды в Голливуде и Черную Пантеру

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Фильм Племя вошел в ТОП-50 фильмов десятилетия /Facebook

Украинский фильм 2014-го года от Мирослава Слабошпицкого под названием Племя вошел в рейтинг ТОП-50 лучших фильмов десятилетия по версии престижного издания Rolling Stone. Лента была презентована на Каннском кинофестивале и снята на украинском языке жестов без субтитров и перевода.

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Фильм Племя оказался на 48-ом месте в списке, обойдя такие нашумевшие блокбастеры, как Однажды в Голливуде и Черная Пантера. Стоит отметить, что первое место в ТОПе лучших фильмов десятилетия занял фильм Лунный Свет, второе - Социальная сеть, а закрыла тройку лидеров Корпорация Святые моторы.

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