Украинский фильм Домой не попал в шорт-лист премии Оскар-2020

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Домой/Evge /Facebook

В 2019-ом году лентой, которая стала национальный кандидатом от Украины на премию Оскар в номинации Лучший международный фильм, стала Домой (Додому/Evge) от режиссера Наримана Алиева. Однако Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист этой категории и, как оказалось, фильм в него не вошел, а значит, что представлен на премии на будет.

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Стоит все же отметить, что в данном списке есть картина, снятая при поддержке Украины - Окрашенный птенец (представлен от Чехии, но снятый в копродакшене с Украиной, Польшей и Словакией).

Также в шорт-лист номинации Лучший международный фильм вошли ленты: Отверженные (Франция), Правда и справедливость (Эстония), Ханиленд (Северная Македония), Те, кто остался (Венгрия), Дылда (Россия), Тело Христово (Польша), Атлантика (Сенегал), Паразиты (Южная Корея), а также Боль и Слава (Испания). Букмекеры и специалисты пока что делают ставки на выигрыш Паразитов.

Напомним, на номинантов на Оскар-2020 объявят уже 13-го января. Сама церемония награждения пройдет 6 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось о том, что кинокритики Лос-Анджелеса выбрали лучший фильм года