ТОП-5 фильмов, которые побеждали на Оскар в последние годы

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Победители Оскара с 2015 по 2019 /Flickr

Уже названы номинанты на 92-ую премию Оскар и весь мир, затаив дыхание, ожидает церемонии вручения наград, дабы узнать, кто же заберет желанные статуэтки. А пока редакция сайта Afisha.bigmir.net предлагает вспомнить пять фильмов, которые становились победителями на Оскаре за последние пять лет.

Бердмэн - победитель на Оскар-2015

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Замечательная картина об актере, который был когда-то звездой супергеройского кино, а теперь грезит возвращением славы. И ради этого он соглашается принять участие в рисковой бродвейской постановке.

В центре внимания - победитель на Оскар-2016

Основанная на реальных событиях лента рассказывает о крупном журналистском расследовании, касающемся чуть ли самого громкого секс-скандала в истории США. Группа корреспондентов одной газеты сумела разоблачить представителей римско-католической церкви в огромном количестве случаев педофилии.

Лунный свет - победитель на Оскар-2017

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Победа этого фильма стала неожиданной, так как из-за нелепой случайности статуэтку сначала отдали Ла-ла Ленду. Но Лунный свет не менее замечателен, ведь это крепкая история о взрослении и становлении парня, живущего в Майами, где всем правят деньги и наркотики.

Форма воды - победитель на Оскар-2018

Фантастическо-романтическая история о женщине, которая в 1960-ых работает уборщицей в научной лаборатории. Однажды она попала в секретной помещение, в котором удерживали человека-амфибию. И между ними возникла необычная связь, которая подтолкнула ее на освобождение этого существа.

Зеленая книга - победитель на Оскар-2019

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Главный герой - болтун и вышибала Тони, который ищет подработку и находит ее у одного пианиста, который собрался ехать в тур. Ему нужно стать его шофером, а также сопроводителем. Но поездка будет долго и нелегкой, поэтому очень скажется на них самих.

Ранее сообщалось о том, что объявили номинантов на Оскар-2020