Переключиться на мобильную версию

Экранизация нестареющей классики: Рецензия на фильм Маленькие женщиныЭксклюзив

Шестикратный номинант на премию Оскар-2020 от режиссерки Греты Гервиг
Поделись

Маленькие женщины
Маленькие женщины
/Кадр из фильма

Всего лишь второй фильм Греты Гервиг, которая начала работу самостоятельной постановщицы в 2017-ом году с ее Леди Берд, демонстрирует, насколько быстро и пестро она развивается в жанре инди-кино, где чувствовала себя удобно, еще будучи перед камерами, а не за ними. В этот раз она, будто расцветая для большей истории, решила взяться за экранизацию романа Маленькие женщины писательницы Луизы Мей-Олкотт, который получил свою киноинтепретацию в 1994-ом , а в 2017-ом стал еще и мини-сериалом (и это не учитывая почти с десяток других переносов на экран). Что ж, нужна ли была новая его версия, рассудит только зритель, но однозначный интерес к ленте у масс может быть вызван аж шестью номинациями на премию Оскар и звездным актерским составом.

Маленькие женщины
Маленькие женщины
/Кадр из фильма

Читай также: Возвращение легенд: Рецензия на фильм Плохие Парни навсегда

Внутри дома - четыре сестры Марч: пишущая рассказы Джо (Сирша Ронан), мечтающая быть актрисой Мэг (Эмма Уотсон), художница Эми (Флоренс Пью) и болезненная, но талантливая в музыке Бет (Элайза Сканлен). С ними живет мама-добродетельница Марми (Лора Дерн) и домработница, а время от времени они общаются со своенравной, но желающей лишь лучшего теткой (Мэрил Стрип) . Они - общаются, влюбляются, ходят в театр, на вечеринки, имеют свои увлечения и хобби. За окном - последний год американской Гражданской войны, но чуть ближе - соседское поместье, в котором живет мальчишка Лорри (Тимоти Шаламе), коему суждено стать частью этого женского семейства.

Но все это - в общем. На самом же деле, Гервиг использует собственные приемы и по-своему расставляет акценты в нестареющей классике, создавая в своем случае уже нелинейное, но все же бойкое повествование, развивающееся в двух параллельных временных линиях, между которыми семь лет разрыва, рифмуя прошлое и настоящее (в рамках самой ленты) с помощью сравнительных сцен, одинаковых ракурсов и параллельного монтажа. Она, как и в прошлой своей работе, фокусирует взгляд на юности и взрослой жизни, на самоидентификации и на процессуальности самого взросления. Будучи современной иконой феминистичного кино (не стоит пугаться), режиссерка все же не педалирует на борьбе за гендерное равенство, и нарочно не рифмует это с войной за отмену рабства, как это было в первоисточнике. Своих же героинь (а она самостоятельно адаптировала сценарий) она помещает в мыльную оперу и не делает ее сверхактуальной для нашего времени. Взамен постановщица в течение всех двух часов рассуждает об отношениях между родственницами как раз-таки внутри этого самого дома, а также об отношениях их с окружающим миром, вынося их за рамки той современности (да и за временные рамки, в принципе), подчеркивая это сценами с танцами на улице, когда за стеной проходит бал, или дискомфортом одной из героинь во время светского приема.

Маленькие женщины
Маленькие женщины
/Кадр из фильма

Читай также: Судить по совести: Рецензия на фильм Просто помиловать

Все же важнейшим из рассуждений здесь остается злободневный вопрос о становлении женщины (как тогда, так и сейчас). Гервиг то разрывает личные желания сестер от навязанной обязанности замужества, то пытается понять, насколько реально их совместить, чтобы не прогадать, где-то по-фрейдистски разбираясь в природе браков, дел сердечных и самореализации. Ее персонажи понимают, что стереотипы работают не в угоду им самим, но действуют по-своему, принимая решения в силу убеждений и чувств. Это все такая же камерная история, как и Леди Берд, но охватывающая больше судеб, из-за чего создается ощущение масштабности, но, справедливости ради, стоит отметить, что из-за операторской работы в четырех стенах, некой даже телевизионности, а также из-за временного-пространственного круга, где события все-таки дистанцируются друг от друга, где-то в перипетиях сценария теряется грандиозность повествования, в коей, вероятно, не сильно и нуждалась постановщица. 

Мастеровитая, добрая и в какой-то степени по-рождественски теплая история о взрослении, в сей раз существующая вне зависимости от времени (от этого лишь больше становясь важной), не стала очередной костюмированной голливудской драмой. С легкой режиссерской руки Грета Гервиг превращает свою картину то в историю любви, то в философские размышления, то в банальные подчеркивания жизненных тяжб в разных цветах. Она с дотошностью подошла к каждой героине и с ощущением важности пересказала сюжет Маленьких женщин, но избавилась от привычного хэппи-энда, хотя и не оставила привередливого зрителя без него. Вот не лишенная бунтарского духа Джо пишет историю о жизни своей и сестер, думая о безамбициозности своего, возможно, самого амбициозного проекта. И редактор настаивает, что в конце все должны зажить долго и счастливо. Но будет ли так в действительности? Кто знает.

Ранее мы писали рецензию на украинский фильм Экс

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
Рецензия Рецензия Bigmir)net рецензия на фильм Маленькие женщины Номинант на Оскар Оскар Оскар 2020 Маленькие женщины Грета Гервиг Сирша Ронан Эмма Уотсон Тимоти Шаламе Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь