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Маленькие женщины /Кадр из фильма

Всего лишь второй фильм Греты Гервиг, которая начала работу самостоятельной постановщицы в 2017-ом году с ее Леди Берд, демонстрирует, насколько быстро и пестро она развивается в жанре инди-кино, где чувствовала себя удобно, еще будучи перед камерами, а не за ними. В этот раз она, будто расцветая для большей истории, решила взяться за экранизацию романа Маленькие женщины писательницы Луизы Мей-Олкотт, который получил свою киноинтепретацию в 1994-ом , а в 2017-ом стал еще и мини-сериалом (и это не учитывая почти с десяток других переносов на экран). Что ж, нужна ли была новая его версия, рассудит только зритель, но однозначный интерес к ленте у масс может быть вызван аж шестью номинациями на премию Оскар и звездным актерским составом.

Маленькие женщины /Кадр из фильма

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Внутри дома - четыре сестры Марч: пишущая рассказы Джо (Сирша Ронан), мечтающая быть актрисой Мэг (Эмма Уотсон), художница Эми (Флоренс Пью) и болезненная, но талантливая в музыке Бет (Элайза Сканлен). С ними живет мама-добродетельница Марми (Лора Дерн) и домработница, а время от времени они общаются со своенравной, но желающей лишь лучшего теткой (Мэрил Стрип) . Они - общаются, влюбляются, ходят в театр, на вечеринки, имеют свои увлечения и хобби. За окном - последний год американской Гражданской войны, но чуть ближе - соседское поместье, в котором живет мальчишка Лорри (Тимоти Шаламе), коему суждено стать частью этого женского семейства.

Но все это - в общем. На самом же деле, Гервиг использует собственные приемы и по-своему расставляет акценты в нестареющей классике, создавая в своем случае уже нелинейное, но все же бойкое повествование, развивающееся в двух параллельных временных линиях, между которыми семь лет разрыва, рифмуя прошлое и настоящее (в рамках самой ленты) с помощью сравнительных сцен, одинаковых ракурсов и параллельного монтажа. Она, как и в прошлой своей работе, фокусирует взгляд на юности и взрослой жизни, на самоидентификации и на процессуальности самого взросления. Будучи современной иконой феминистичного кино (не стоит пугаться), режиссерка все же не педалирует на борьбе за гендерное равенство, и нарочно не рифмует это с войной за отмену рабства, как это было в первоисточнике. Своих же героинь (а она самостоятельно адаптировала сценарий) она помещает в мыльную оперу и не делает ее сверхактуальной для нашего времени. Взамен постановщица в течение всех двух часов рассуждает об отношениях между родственницами как раз-таки внутри этого самого дома, а также об отношениях их с окружающим миром, вынося их за рамки той современности (да и за временные рамки, в принципе), подчеркивая это сценами с танцами на улице, когда за стеной проходит бал, или дискомфортом одной из героинь во время светского приема.

Маленькие женщины /Кадр из фильма

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Все же важнейшим из рассуждений здесь остается злободневный вопрос о становлении женщины (как тогда, так и сейчас). Гервиг то разрывает личные желания сестер от навязанной обязанности замужества, то пытается понять, насколько реально их совместить, чтобы не прогадать, где-то по-фрейдистски разбираясь в природе браков, дел сердечных и самореализации. Ее персонажи понимают, что стереотипы работают не в угоду им самим, но действуют по-своему, принимая решения в силу убеждений и чувств. Это все такая же камерная история, как и Леди Берд, но охватывающая больше судеб, из-за чего создается ощущение масштабности, но, справедливости ради, стоит отметить, что из-за операторской работы в четырех стенах, некой даже телевизионности, а также из-за временного-пространственного круга, где события все-таки дистанцируются друг от друга, где-то в перипетиях сценария теряется грандиозность повествования, в коей, вероятно, не сильно и нуждалась постановщица.

Мастеровитая, добрая и в какой-то степени по-рождественски теплая история о взрослении, в сей раз существующая вне зависимости от времени (от этого лишь больше становясь важной), не стала очередной костюмированной голливудской драмой. С легкой режиссерской руки Грета Гервиг превращает свою картину то в историю любви, то в философские размышления, то в банальные подчеркивания жизненных тяжб в разных цветах. Она с дотошностью подошла к каждой героине и с ощущением важности пересказала сюжет Маленьких женщин, но избавилась от привычного хэппи-энда, хотя и не оставила привередливого зрителя без него. Вот не лишенная бунтарского духа Джо пишет историю о жизни своей и сестер, думая о безамбициозности своего, возможно, самого амбициозного проекта. И редактор настаивает, что в конце все должны зажить долго и счастливо. Но будет ли так в действительности? Кто знает.

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