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Просто помиловать /Flickr

Четвертым по счету полнометражный фильмом американского режиссера Дастина Креттона стала судебная драма Просто помиловать (в украинском прокате - Судити по совісті), которая основана на реальной истории, произошедшей в 80-ых, когда из-за неравного правосудия в США обрекли на смертную казнь многих чернокожих мужчин, большинство из которых были невиновными. И первым юристом, который решил пойти против несправедливой системы, стал Брайан Стивенсон, клиентами которого были представители бедных слоев населения и меньшинств. Его роль исполнил Майкл Б. Джордан, экранной напарницей стала любимейшая актриса режиссера Бри Ларсон, снимавшаяся в двух предыдущих его картинах, а также здесь снялся Джейми Фокс, получивший за свою роль второго плана номинацию на Премию гильдии киноактеров.

Просто помиловать /Flickr

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Центральной историей, показанной в этой картине, стало дело Уолтера МакМиллана, которого обвинили в жестоком убийстве 18-летней девушки, и в течение нескольких лет он ожидал своего электрического стула в камере для смертников, отчаявшись, как и все его семейство (жена с тремя детьми). И хотя в материалах по делу многое указывало на его непричастность, законники были категоричны, а юристы опускали руки. Но взяться за реальное расследование решил как раз Стивенсон, понимающий, что должен помочь, несмотря на то, что все это может обернуться для него даже летальным исходом.

В картине демонстрируется крепкая и даже спустя более тридцати лет актуальная история, которая может рифмоваться у зрителя не только с расовой несправедливостью (хотя в фильме, что очень важно, в первую очередь с ней) в судебной системе или в общественной жизни, но и с самой несправедливостью в целом, касающейся тех же незаконных обвинений. Дело МакМиллана (или, как называли его близкие, Билли Ди) оказалось знаковым и даже переломным в США. И крепкой режиссерской рукой набравшийся опыта Креттон, снимавший ранее более камерные истории о людях и их личных проблемах, выдает неплохую картину в целом, которая практически не отличается от его прежних работ. Да, в рамках фильма все так же все касается отдельных личностей и именно о них идет речь, потому что постановщик явно расставляет акценты так, что мы сочувствуем именно этим людям. Но все это становится призмой, сквозь которую показывается проблема национального и даже мирового масштаба. И это у Дастина Креттона выходит чуть ли не филигранно, за исключением того, что за всеми этими ровными углами теряется взгляд художника и остается только четкая, но обычная и от того похожая на многие другие работа.

Просто помиловать /Flickr

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Существенно в фильме ощущается и его немалый хронометраж размером в два часа и двадцать минут. Вероятно, что авторы пытались поместить как можно больше деталей, которые частично превратились в пустые по своей информативности сцены. Именно из-за них сбивается общий темп и ощущается затянутость, особенно - во второй половине. И хотя, возможно, таким образом создатели попытались создать ощущение у зрителя долготекучести времени, напоминающего густой крем, стекающий по торту (все-таки только участие Брайана Стивенсона в деле Билли Ди длилось несколько месяцев), но, вырезав добрых полчаса экранного времени, картина не потеряла бы ровным счетом ничего.

Фильм Просто помиловать нарративом показывает зрителю всю несправедливость реальной жизни, ситуаций, которые вот-вот происходят совсем рядом (повторюсь, что, несмотря даже на то, что сюжет разворачивается во второй половине 80-ых). Не лишенный сюжетный дыр, которые засасывают историю местами в никуда и рассеивают внимание, фильму удается возвращать снова и снова к себе. И не случилось этого бы без вполне себе сносной актерской игры Майкла Джордана (которому еще наверняка предстоит сыграть свои более сильные роли) и даже Бри Ларсон, однажды удостоившейся Оскара, но скатившейся до уровня каменных лиц в одном из худших марвеловских блокбастеров Капитане Марвел. А вот Джейми Фокс мог бы получить первую за пятнадцать лет номинацию на Оскар, хотя и без того он показал, что вернулся к серьезному кино, сыграв свою лучшую роль со времен Солиста. Но если все же именно затянутость начнет сказываться на просмотре, то важно вспомнить, что концовка не просто подводит итоги, но может удивить еще и несколькими интересными и образовательными фактами, если вы о них, конечно, не знали до этого.

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