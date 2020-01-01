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Главная украинская комедия: Рецензия на фильм Мои мысли тихиеЭксклюзив

Украинская комедия, которая выходит в прокат 16-го января
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Мои мысли тихие
Мои мысли тихие
/Артхаус Трафик

Одним из первых фильмов украинского производства в 2020-ом году стала комедия режиссера Антонио Лукича Мои мысли тихие, которая, хотя и была представлена на Одесском кинофестивале (где была удостоена премии Открытие года, а Ирму Витовскую наградили как лучшую актрису) еще летом 2019-го, в широкий прокат она выходит лишь спустя полгода. Ее отечественным конкурентом в прокате станет только Преданная (Віддана), но разница между ними колоссальная, ведь, в отличие от картины Христины Сиволап, творение Лукича - это живая и многоплановая работа.

Мои мысли тихие
Мои мысли тихие
/Артхаус Трафик

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Молодой парень Вадим, трудящийся на поприще звукорежиссуры, оказывается в кресле у дантиста сразу после черно-белой притчи о торговце, пытающегося продать простолюдинам молочный зуб Христа, которая задает тон всей картине. Главному герою теперь должны вставить довольно дорогие импланты, ведь его случай очень редкостный, да и вообще не похожий на все. Отчаявшись, он берет огромный кредит, а на работе подворачивается возможность посотрудничать с разработчиком видеоигр из Канады и даже переехать туда жить. Но для этого Вадиму нужно поехать на Закарпатье, дабы записать звуки местных животных, а главное - раховской утки, которую когда-то видели на границе с Румынией. Сам же он из Ужгорода, поэтому и отправляется на родину, где его встречает мама, с которой он продолжит путь, а помимо выполнения своей главной задачи им еще предстоит выяснить отношения.

Одним из главных преимуществ данной ленты является именно ее комедийность, которая срабатывает даже тогда, когда юмористический скетч может кому-то показаться неуместным в контексте всего повествования. А срабатывает она главным образом потому, что каждая шутка здесь актуальна и, даже не смотря на общий меланхоличный тон картины, они разбавляются с ним и служат неким фактором, обезоруживающим зрителя для того, чтобы в итоге донести ему более важный и серьезный месседж. Здесь же, прежде всего, присутствуют сложные и натянутые отношения матери и сына, живущих уже давно не вместе, имеющих разные интересы и взгляды на жизнь. Но прелесть в том, что, в отличие от многих лент комедийного жанра, здесь персонажи не возводятся Лукичем до абсурда, ненормальности, да и вообще ему явно неприсуща дурашливость в характерах героев. Они - абсолютно нормальные люди, хотя, возможно, на первый взгляд может показаться совсем иначе лишь потому, что существуют они в шарже, а не наоборот. И их отношения не столько проходят проверку на прочность, сколько просто развиваются после то ли застоя, то ли обычной паузы в рамках их совместной поездки, которой начинается их общая история в этой ленте (мать забирает сына на своем автомобиле, на котором таксует по Ужгороду). И это роад-муви, как бы банально не звучало, заставляет задуматься о самых простых и житейских вещах, связанных с семьей и, конечно же, с мамами, коим и посвящена эта работа. И это в какой-то мере рифмуется с другой недавней украинской лентой Домой от еще одного молодого постановщика Наримана Алиева, где лейтмотивом являются отношения родителя и ребенка. Но если там они подвергаются заметным и существенным изменениям, как и характеры самих героев, рассказывая масштабную трагедию целого народа сквозь историю маленькой семьи, а достижение конечной цели становится все более сложным, то в Мыслях герои остаются примерно такими же в плане того же характера, но уже чаще понимающими друг друга (хоть и не всегда, что совсем не страшно, учитывая ту же разницу поколений), идущими на компромиссы, а цели каждого из них по-своему кажутся фантомными. Но в силу своей непохожести они идут к ним разными путями, поэтому и результат у них, соответственно, разный.

Мои мысли тихие
Мои мысли тихие
/Артхаус Трафик

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Антонио Лукич, дебютировавший в полном метре, отчетливо демонстрирует свой режиссерский почерк, который появился у него еще со времен короткометражек. Он легко запоминается, и массовый зритель на него сможет обратить внимание, как минимум, еще и потому, что он отсутствует у большинства режиссеров, работающих в отечественном комедийном жанре, где, к слову, большинство фильмов уступают данному во всем (за исключением, например, Благородных бродяг Александра Березаня). Да, в нем местами сбивается темп и местами, повторюсь, что-то может показаться неуместным или ненужным. Но в нем работает история с ее посылом и юмором (в котором, что немаловажно, отсутствует пошлость), как и экранный дуэт Ирмы Витовской и Андрея Лидаговского, и операторская работа Ильи Егорова. И в итоге Мои мысли тихие - это лирическая и смешная, многоплановая, имеющая ряд плюсов и несколько минусов, но пока что главная комедийная лента новой волны украинского кино.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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