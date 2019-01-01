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Безумная свадьба 2 /facebook.com/CrazyWedding.movie/

Год назад, в октябре 2018-го, на широкие экраны вышла украинская лента Безумная Свадьба (в ориг. - Скажене Весілля), которая сразу же создателями была назвала лучшей комедией года. И такое заявление оказалось пророческим, как минимум, потому, что она стала одной из самых прибыльных картин в истории украинского кино, заработав 55 миллионов гривен при бюджете в 11. При таком кассовом успехе продюсеры быстро смекнули, что пора делать вторую часть, и вот уже на широких экранах продолжение, где есть все те же персонажи, звезды шоу-бизнеса и новые герои.

Безумная свадьба 2 /facebook.com/CrazyWedding.movie/

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События сиквела развиваются спустя столько же времени, сколько прошло и в реальном мире - ровно через год. Зрителю сразу же дают понять, что у семьи Середюков есть еще одна дочь, еще более упертая, чем первая, результатом чего стал пятилетний конфликт, из-за которого члены семейства вообще не общаются, а девушка даже не приехала на свадьбу сестры (ту, что в первой части). Но вернуться к родным ее попросил жених, который старше ее на два десятка лет, чтобы сыграть свадьбу в родительском доме. И вот она уже на пороге дома, где все друг друга моментально прощают, позабыв все обиды, и, естественно, знакомятся с новым суженым-ряженым. И вроде как он должен был произвести исключительно благоприятное впечатление, ведь он - успешный и богатый бизнесмен, воспитанный мужчине и просто любящий человек, но прихотливый папаша Василий снова находит за что зацепиться и на этот раз ему не пришелся по душе возраст будущего зятя..

Один из главных вопросов к фильму - за что же все-таки поругались отец и дочь? Пол десятилетия - это все-таки немалый срок, тем более, что они даже ни разу так и не пообщались за все это время. Но сценаристы, видимо, решили, что это не такая уж и важная деталь, поэтому и вовсе ее опустили. Хотя создается странное впечатление, почему же такой нервный родитель, который сразу же воспротивился жениху дочки и делал все возможное, чтобы предотвратить очередную свадьбу, до этого даже не интересовался тем, где и с кем его чадо? И такие сюжетные дыры встречаются здесь неоднократно, но это не единственная проблема нового продукта от Юрия Горбунова и Влада Дикого (продюсера и режиссера), ведь с возвращением знакомых отечественному зрителю персонажей на экраны кинотеатров вернулись все те же шовинистские, расистские, сексистские и прочие шутки, которые смело можно назвать пошлыми. Авторы явно намеревались сделать все это под видом черного юмора и, без сомнений, некоторые острые фразы или действия героев мало-помалу попадают ближе к цели, но, в основном, они просто не срабатывают, потому что всем этим пестрила первая часть. А сиквелы, по известной традиции, оказываются гораздо слабее своих предшественников, что частично случается и с Безумной Свадьбой, ведь комедия, которая, казалось бы, должна высмеивать стереотипы и человеческие глупости, становится их же набором.

Безумная свадьба 2 /facebook.com/CrazyWedding.movie/

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Но помимо всех минусов здесь создатели еще и провели некую работу над ошибками. Об этом свидетельствует улучшение качества продакт-плейсмента, которым была слишком грубо напичкана первая часть. Здесь же уже нет такой огромной навязчивости, хотя некоторые сцены и были сняты только в рекламных целях, что все-таки является акцентом, который пускай несильно, но бросается в глаза. Кроме этого, в фильме есть так называемые вау-эффекты, созданные с помощью украинских звезд (Потап, Монатик, Позитив, Олег Винник), наличие которых точно найдет отклик у зрителя и скажется на кассовых сборах. Но только в сухом остатке Безумная свадьба 2 - это лента с набором юмористических скетчей, которые далеко не новы, как и вся эта история в целом. Но если ей удастся снова попытать кассовый успех, то вероятно, что не за горами и триквел. Хотя пока для современного украинского кинематографа это будет развитием исключительно в коммерческом плане.

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