ТОП-5 лучших украинских фильмов 2019 года

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Украинские фильмы 2019 года /Facebook

Украинское кино все больше и больше развивается, на большие экраны постоянно выходит масса фильмов самых разных жанров, их качество заметно улучшается, а смотреть их интересно и увлекательно. Редакция сайта Afisha.bigmir.net решила вспомнить о пяти отличных фильмах украинского производства, вышедших в прокат в 2019-ом году, собрав из в этой подборке.

Захар Беркут

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Исторический блокбастер, снятый Ахтемом Сейтаблаевым, основан на одноименном произведении Ивана Франко. В центре сюжета - карпатские вуйки, во главе которых стоит Захар Беркут. И именно его сыновья отважатся на спасение людей, которых захватили монголо-татары, что развяжет между ними войну.

Иловайск 2014: Батальон Донбасс

Картина о трагических событиях 2014-го года, когда украинская армия потерпела поражение в войне. Командир батальона Донбасс по прозвищу Бишут вместе со своим сослуживцем оказался в ловушке, а выжить и попасть туда, где безопасно, им помогали местные.

Домой

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Крымскотатарский мусульманин по имени Мустафа приехал в Киев в сопровождении младшего сына, дабы забрать тело старшего отпрыска, который погиб на войне. Он хочет отвезти его на родину, чтобы похоронить согласно всем традициям. Но их дорога домой будет очень нелегкой.

Гуцулка Ксеня

Американский миллионер украинского происхождения написал завещание на своего сына, указав, что ему достанутся деньги лишь в том случае, если он женится на украинке. Поэтому парень отправился в Карпаты в поисках любви всей своей жизни. И это приключение может навсегда изменить его жизнь.

Давай танцуй

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Боевики для отечественного кино - это жанр довольно-таки редкий, а когда он связан с танцами, то становится вовсе уникальным. Эта лента рассказывает о молодом парне, приехавшем в Киев, дабы поучаствовать в танцевальном турнире, чтобы выиграть деньги и помочь с лечением брату. Но здесь ему предстоит не только посоревноваться с другими танцорами, но и ввязаться в опасности, а также влюбиться.

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