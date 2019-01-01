ТОП-5 лучших украинских фильмов 2019 года
Украинское кино все больше и больше развивается, на большие экраны постоянно выходит масса фильмов самых разных жанров, их качество заметно улучшается, а смотреть их интересно и увлекательно. Редакция сайта Afisha.bigmir.net решила вспомнить о пяти отличных фильмах украинского производства, вышедших в прокат в 2019-ом году, собрав из в этой подборке.
- Захар Беркут
Читай также: Украинский исторический экшен: Рецензия на фильм Захар Беркут
Исторический блокбастер, снятый Ахтемом Сейтаблаевым, основан на одноименном произведении Ивана Франко. В центре сюжета - карпатские вуйки, во главе которых стоит Захар Беркут. И именно его сыновья отважатся на спасение людей, которых захватили монголо-татары, что развяжет между ними войну.
- Иловайск 2014: Батальон Донбасс
Картина о трагических событиях 2014-го года, когда украинская армия потерпела поражение в войне. Командир батальона Донбасс по прозвищу Бишут вместе со своим сослуживцем оказался в ловушке, а выжить и попасть туда, где безопасно, им помогали местные.
- Домой
Читай также: ТОП-5 цепляющих фильмов
Крымскотатарский мусульманин по имени Мустафа приехал в Киев в сопровождении младшего сына, дабы забрать тело старшего отпрыска, который погиб на войне. Он хочет отвезти его на родину, чтобы похоронить согласно всем традициям. Но их дорога домой будет очень нелегкой.
- Гуцулка Ксеня
Американский миллионер украинского происхождения написал завещание на своего сына, указав, что ему достанутся деньги лишь в том случае, если он женится на украинке. Поэтому парень отправился в Карпаты в поисках любви всей своей жизни. И это приключение может навсегда изменить его жизнь.
- Давай танцуй
Читай также: Рецензия на фильм Безумная свадьба 2
Боевики для отечественного кино - это жанр довольно-таки редкий, а когда он связан с танцами, то становится вовсе уникальным. Эта лента рассказывает о молодом парне, приехавшем в Киев, дабы поучаствовать в танцевальном турнире, чтобы выиграть деньги и помочь с лечением брату. Но здесь ему предстоит не только посоревноваться с другими танцорами, но и ввязаться в опасности, а также влюбиться.
Ранее мы писали о пяти лучших драмах 2019-го года