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Экс /Пресс-служба

Наступивший 2020-ый год уже успел одарить отечественного зрителя сразу несколькими украинскими фильмами, которые не только отличаются жанрово, но и демонстрируют повышение качества. Среди них - лента Экс, основанная на реальных событиях, происходивших в 1932-ом году в Восточной Галиции, от режиссера Сергея Лысенко, некогда снявшего свою дипломную работу с самим Виктором Цоем, и решившего вернуться к большому кино лишь сейчас по прошествии многих лет.

Экс /Кадр из фильма

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После Первой мировой войны, когда часть Украины была в составе Польши (в том числе и Городок, где разворачиваются события фильма), действовала на Восточной Галиции УВО (Украинская войсковая организация), участники которой в 1932-ом году задумали экспроприацию - ограбление польской почты ради нужд сопротивления. Параллельно в этом же городе с похмелья просыпается львовский батяр, обнаруживший, что его оставили без гроша вечерние спутницы, а значит, что можно хотя бы раз, но совершить ограбление и самому. Посему он решает вместе с товарищем забрать сбережения из кассы крестьянского кооператива. И судьба сведет его с бойцами УВО, как вначале истории (еще до пробуждения с похмелья - во время пьянки), так и парадоксальным образом в самом ее конце.

Работа над фильмом началась еще в 2016-ом году и уже тогда было снято несколько сцен, о чем и говорил сам Лысенко, заяявляя, что история будет актуальной и патриотичной. И это правда, ведь даже, несмотря на то, что события в ленте происходят в 1932-ом, они тесно перекликаются с событиями и 2013-14-го годов, и с тем, что происходит в стране сегодня. Авторы нарочно разбавили сюжет творческим вымыслом, а стилистически создали комедийно-криминальный боевик с референсами в сторону Гая Ричи и Квентина Тарантино с их чудаковатостью, кровавостью, экшеном, некоторыми диалогами и построением временных линий (фильм начинается со средины, после - кульминация и только потом две сюжетные линии разворачиваются с самого начала). Вот только, например, визуальное цитирование тех же Бешеных Псов в Эксах в один момент становится слишком нарочитым, из-за чего появляется ощущение некой вторичности, а диалоги во время подготовки к делу похожи на неудачную и крайне скучную кальку знаменитых тарантиновских диалогов, где герои о простых вещах говорят по-философски, а здесь же их беседы растворяются в воде. К слову, и сами персонажи ленты Сергея Лысенко где-то повторяют тарантиновский дебют, ведь они верят в приметы, скрывают имена за позывными, а в остальной жизни знакомы только по-отдельности.

Экс /Кадр из фильма

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Одно из главных преимуществ Экса - это молодые актеры, сыгравшие центральных героев, а также оператор Сергей Михальчук, работавший над многими украинскими фильмами, включая Дикое поле и Поводыря. Ему удается создавать красивые кадры, но не до конца, потому что как раз-таки помещение их в цитаты не всегда срабатывает, создавая разрыв с общим художественным стилем ленты, хотя его рука и вносит лепту в общую ретро-атмосферу, за что Михальчуку стоит отдать должное. А вот актерский ансамбль более-менее гармонирует друг с другом, хотя их неопытность в игровом кино все же ощущается за некой театральностью. Но отдельно стоит все же отметить актера Ореста Пастуха, который продемонстрировал свой творческий рост. И хоть за плечами у него всего четыре экранные роли (в отличие от театральных работ), в будущем он вполне может стать звездой новой волны отечественного кинематографа.

В картине Сергея Лысенко не хватает динамики в экшен-сценах, она хромает в художественном плане, но у всего этого есть отличная атмосфера того времени (пускай и без обилия масштабных общих планов). Самое важное все же то, что находится глубже - создатели не только сравнивают события прошлого и настоящего, но и рифмуют происходящее с библейскими сюжетами, что проговаривают и сами персонажи. Некоторых героев здесь сравнивают с образом самого Христа, пустынные места Восточной Галиции напоминают Голгофу, а поддерживающие спасителей простолюдины не в угоду режиму попадают под удары кнутами от сотрудников правопорядка. И каждый посмотревший зритель вынесет из этой ленты что-то для себя, но одно здесь есть точно - герои, какая бы судьба им не была уготована, всегда остаются героями, предатели всегда остаются предателями, будучи обреченными и вытесненными из общих событий, а украинцы, как почти столетие назад, так и сейчас, готовы встать против общего врага.

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