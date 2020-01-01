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Плохие Парни Навсегда /Flickr

Некогда популярный боевик Плохие Парни с еще молодыми Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом возвращается с продолжением спустя аж семнадцать лет после выхода второй части. Огромный перерыв все-таки сказался на ожиданиях - многие успели подзабыть историю, а представители более молодого поколения могли и вовсе не видеть знаменитую дилогию. Да и произошло за эти годы немало всего - Майкл Бэй из чуть ли не самого перспективного режиссера экшенов (Плохие Парни были его полнометражным дебютом) превратился в, возможно, самого однажды переоцененного, актеры успели заметно измениться, а режиссерское кресло третьей части (производство которой, кстати, длилось не менее семи лет) заняли бельгийцы Адиль Эль Арби и Билал Фалла, снимавшие до этого только у себя на родине. И фильм сквозь тернии Голливуда наконец-то выходит в прокат.

Плохие Парни Навсегда /Flickr

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Ровно, как и семнадцать лет назад, напарники Майк Лоури и Маркус Бернетт дискутируют о том, пора ли им уже выходить на пенсию. Но если последний в прошлый раз хотел отдать себя воспитанию дочери, то теперь у него появился внук и он официально стал праотцом (нет, не дедушкой, все же стареть мало кому хочется). Кризис среднего возраста одинаково настиг обоих, но вот подействовал по-разному, потому Майк хочет оставаться в игре, да и товарища к этому подбадривает, замечая, что постоянное нахождение дома не одобрит даже его жена. Но все меняется, когда Лоури получает вражеские пули в грудь, будучи заказанным мексиканской femme fatale, мечтающей о его смерти, но только после того, как тот ощутит страдание, ведь из-за него она когда-то лишилась мужа и попала надолго за решетку.

Отсутствие Майкла Бэя все же сказывается практически на всем - здесь уже нет нарочитого хаоса, состоящего из безумных экшен-сцен, которыми хоть и пестрит лента, но они теперь выглядят более выверенными. Арби и Фалла, вероятно, хотели создать свое собственное детище, но даже не с оглядкой, а с поклоном их предшественнику, поэтому визуальный ряд с его динамичной съемкой присутствует, да и в целом постановщики цитируют Бэя неоднократно. Но они, призванные влить свежую кровь в застывшую франшизу, столкнулись еще и с современными голливудскими кинопроцессами, ограничивающими в этом случае их творческую свободу, из-за чего третий фильм хоть и похож стилистически на свои сиквелы, но все же отчасти оказался лишен былого шарма.

Плохие Парни Навсегда /Flickr

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Но здесь присутствует динамика, и она дополнена духом боевиков конца девяностых - начала двухтысячных, балансируя с атмосферой современного экшена вроде Джона Уика. Тут вам и масса сцен, оправдывающих возрастной рейтинг R (в украинском прокате - 16+), и быстрый, временами даже клиповый монтаж, и ровный темп со сценарием, который не изобилует сюжетными дырами. В ленте также появились молодые персонажи, призванные помочь плохим парням, работающие в одной слаженной команде а-ля Форсаж или Неудержимые 3. Сами же главные герои существуют в современном мире и для них семнадцать лет стали не паузой, а пережитым без зрителей отрезком времени. Здесь же они лишены мачизма, а шутки, которыми разбавлены их незамысловатые диалоги, лишены пошлости, хотя авторы и оставили в них долю черноты, местами даже находясь на грани, но не переступая через нее. И стоит отдать должное Смиту и Лоуренсу, химия между которыми осталась прежней.

Сценаристы оставили зрителя без объяснений, чем же занимались Лоури и Бернетт долгие годы. Но якобы взамен этому нам предлагают не только знакомое бадди-муви с вроде бы обычным сюжетом, но и акцент на личных переживаниях Майка, берущих начало еще до событий первой части, прикрытых пеленой тайны, и, возможно, впервые знакомящих нас ближе с ним самим. Твисты (никаких спойлеров) в чем-то отсылают к культовым фильмам вроде Звездных Войн, а в чем-то к латиноамериканским сериалам, за что авторы неоднократно высмеивают самих себя. И в целом все это, по большому счету, срабатывает, пускай уже и без намека на культовость. Но Адиль Эль Арби и Билал Фалла сделали свой первый шаг в Голливуде с очертанием стиля и еще наверняка покажут рост, Майкл Бэй вышел словно на поклон в камео, а копы-напарники, хоть все и твердят про отставку, главным их девизом остается Плохие Парни Навсегда. И это не просто так, ведь в производство уже запущена четвертая часть.

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