Что смотреть: ТОП-9 самых ожидаемых сериалов февраля

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Сериалы февраля /Flickr

Февраль начинается с отличных премьер сериалов и будет продолжен ими же. На этот раз последний месяц зимы обойдется без супергероики, зато мы увидим новые проекты от Apple, новинки с других стриминговых платформ и каналов, спин-оффы хитов и продолжения уже полюбившихся шоу.

Кэти Кин (1 сезон) (6 февраля)

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История о работнице супермаркета, которая на самом деле мечтает быть успешным дизайнером, ведь она создает великолепные костюмы. Ее мечту осуществить помогут лучшие друзья, которые вместе с ней поедут в Нью-Йорк. И у них тоже есть свои желания и стремления.

Бруклин 9-9 (7 сезон) (6 февраля)

Знаменитый ситком про нью-йоркских копов уже в седьмой раз возвращается на экраны, чтобы снова порадовать новыми делами, отличным юмором, незаурядными историями и бешеной харизмой каждого персонажа. И эта встреча с ними точно не станет последней, ведь уже заказан следующий сезон!

Замок и ключ (1 сезон) (7 февраля)

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Новинка от Netflix, основанная на готическом комиксе Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Эта история о детях, которые после ужасной смерти главы семейства переехали в город Лавкрафт. Но за ними по пятам следует тот, кто убил их отца, а сами они должны отыскать некие ключи, наделяющие людей сверхъестественными способностями.

Легендарный квест (1 сезон) (7 февраля)

Это новая комедия от Apple TV+ о команде программистов, во главе которых стоит необычных парень, создающий видеоигры. И его новый проект - крутейшее фэнтези, в котором главный герой - это он сам. Что из этого выйдет? Лучше увидеть самим.

Шучу (2 сезон) (10 февраля)

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Депрессивная драма, смешанная с абсурдной комедией, продолжает рассказывать об экзистенциальном кризисе ведущего детского шоу Джеффа Пиччирилло, которого играет Джим Керри. И на этот раз его проблемы усугубятся.

НольНольНоль (1 сезон) (15 февраля)

Истории про наркобизнес далеко не новы, но в этот раз сюжет обещает быть запутанным и интересным. В центре сюжета - прячущийся мафиозный босс, его внук, планирующий предательство и спецслужба по борьбе с наркотиками. А одним из самых ожидаемых проектов месяца его делает и актерский состав в лице Дэйна ДеХаана, Гэбриэла Бина и Андреа Райзборо.

Охотники (1 сезон) (21 февраля)

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Звездный сериал с Аль Пачино, Джошем Рэднором, Логаноном Лерманом и Тиффани Бут, который расскажет о группе охотников за нацистами, отлавливающих военных преступников и останавливающих ошибки правительства. Но главное, что команда собирается остановить то, что затеяли бывшие деятели Третьего рейха.

Лучше звоните Солу (5 сезон) (23 февраля)

Нашумевший спин-офф Во все тяжкие об адвокате Соле Гудмане в этот раз наконец-то покажет его первые шаги на настоящем криминальном поприще. Должно быть интересно, ведь вернуться некоторые ключевые персонажи из оригинала (дуэт Хэнка Шрейдера и Стива Гомеса), а сама история постепенно движется к кульминации и завершению, ведь следующий (шестой) сезон будет уже финальным.

Видоизмененный углерод (2 сезон) (27 февраля)

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В будущем, где люди научились переносить свое сознание в другое тело, один наемник спустя двести лет после смерти проснулся и должен был расследовать убийство тела одного бизнесмена. На этот раз его приключения продолжаться, но он уже будет в новой оболочке и сыграет главного героя Энтони Маки.

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