Появились первые видео и фото со съемок Матрицы 4

Матрица /Flickr

Съемочный процесс долгожданной четвертый части фантастического боевика Матрица официально стартовал. Об этом свидетельствуют фотографии и видеозаписи, сделанные свидетелями в Сан-Франциско 5-го февраля.

Люди запечатлели съемочную команду и самого Киану Ривза, который вернулся к своей культовой роли избранного Нео. Судя по кадрам, его герой живет обычной жизнью, уже не надевая фирменный плащ и черные очки.

Yeah there he is, Keanu dodging bullets you can't even see. #matrix4 pic.twitter.com/6jMwhkCNzB — 𝚁𝚘𝚗𝚊𝚗 (@ronanmurphy) February 5, 2020

Кроме этого, прохожие заметили и съемку сцены полета, в которой предположительно также снялся Ривз.

They're filming Matrix4 next door, at work. It's like a bizarre amusement park for stunt actors. But lots of flying is involved, yay! pic.twitter.com/VCJr92ukWT — Gyrhawk (@gyrhawk) February 1, 2020

Сюжетные детали фильма Матрица 4 пока что не разглашаются. Его премьера состоится 20-го мая 2021-го года.

