Возвращение Харрисона Форда: Появились подробности о пятом Индиане Джонсе

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Индиана Джонс /Flickr

Долгожданная пятая честь легендарной серии фильмов об Индиане Джонсе обзавелась новыми подробностями. Из интервью главы компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди для BBC стало известно, что проект станет не перезагрузкой, а прямым продолжением истории.

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Кроме этого, она отметила, что стоит ожидать и возвращение старой гвардии. "Харрисон Форд будет вовлечен, да… Мы усердно трудимся, заканчиваем работу над сценарием. Когда мы его допишем, сразу начнем съемки", - резюмировала Кеннеди.

Напомним, что фильм Индиана Джонс 5 выйдет 9-го июля 2021-го года. Предыдущая часть под названием Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа увидела свет в 2008-ом году.

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