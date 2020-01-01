Возвращение Харрисона Форда: Появились подробности о пятом Индиане Джонсе
Долгожданная пятая честь легендарной серии фильмов об Индиане Джонсе обзавелась новыми подробностями. Из интервью главы компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди для BBC стало известно, что проект станет не перезагрузкой, а прямым продолжением истории.
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Кроме этого, она отметила, что стоит ожидать и возвращение старой гвардии. "Харрисон Форд будет вовлечен, да… Мы усердно трудимся, заканчиваем работу над сценарием. Когда мы его допишем, сразу начнем съемки", - резюмировала Кеннеди.
Напомним, что фильм Индиана Джонс 5 выйдет 9-го июля 2021-го года. Предыдущая часть под названием Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа увидела свет в 2008-ом году.
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