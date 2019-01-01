Аватар, Marvel и Индиана Джонс: Disney назвали даты выхода долгожданных фильмов

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Когда выйдут долгожданные фильмы от Disney /Flickr

Студия Disney опубликовала масштабный график релизов своих грядущих картин, в числе которых проекты от Fox, Marvel, Pixar, которые принадлежат им же. Некоторые даты релизов остались неизмененными, другие же были перенесены на разный срок.

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Теперь известно, что экшен-фильм Kings`Man: Начало выйдет не 14-го февраля 2020-го, а 18-го сентября того же года, в эту же дату выйдет боевик Без Жалости, а 13-го ноября будет представлена драма Глубокая вода.

8-го января 2021-го состоится выход исторической ленты Последняя дуэль от Ридли Скотта, а 1-го мая и 8-го ноября 2020-го выйдут Черная Вдова и Вечные от Marvel. В 2021-ом также свет увидят Аватар 2 (17-ое декабря), Шан Чи (12-ое декабря), Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия (7-ое мая), Тор 4: Любовь и гром (5-ое ноября), а также новая часть Индианы Джонса (9-ое июля). Мультфильм Нимона переехал на 14-ое января 2022-го, а 16-го декабря того же года выйдут новые Звездные Войны. 22-го декабря 2023-его состоится премьера Аватара 3.

Ранее сообщалось о том, что платформа Disney+ за сутки набрала 10 млн подписчиков