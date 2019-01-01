"Обрушили сервис": Платформа Disney+ за сутки набрала 10 млн подписчиков

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Disney+ /Flickr

Долгожданный стриминговый сервис Disney+ запустился 12-го ноября, а уже спустя сутки число подписчиков выросла на целых 10 миллионов. Одно только мобильное предложение для систем Android и iOS было загружено 3,2 млн раз.

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Стоит отметить, что платформа запустилась только в трех странах мира - в США, Нидерландах и Канаде, однако даже оттуда зрители сумели обрушить сайт, в результате чего многие столкнулись с техническими неполадками. В марте 2020-го Disney+ будет доступен для Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испания, а через два года заработает на всех основных рынках.

Платформа стартовала с коллекцией из 500 фильмов и 7500 серий сериалов от Disney. Первым оригинальным проектом стал Мандалорец по вселенной Звездный Войн, который вышел одновременно с запуском Disney+.

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