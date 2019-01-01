Появились свежие подробности о новых Пиратах Карибского моря

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Пираты Карибского Моря /Flickr

Вслед за новостью о том, что Джека Воробья в новых Пиратах Карибского моря могут заменить на женщину по имени Рэд, подоспела новость о том, что займется работой над перезапуском франшизы. Сообщается, что Disney подключили к работе Крэйга Майзина - создателя сериала Чернобыль от HBO.

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Изначально планировалось, что над новым фильмом будут работать Пол Верник и Ретт Риз (сценаристы Дэдпула), однако они отказались от своего участия. Майзин же посотрудничает с Тедом Эллиотом, который является постоянный сценаристом Пиратов. Пока что их работа находится на самой ранней стадии.

Напомним, что последними вышедшими в свет Пиратами Карибского моря стала пятая часть с подназванием Мертвецы не рассказывают сказки 2017-го года. Предполагается, что перезапуск франшизы обойдется без участия Джонни Деппа.

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