Финальная схватка: В Сеть утекли кадры концовки девятых Звездных Войн

Поделись







Звездные Войны: Скайуокер. Восход /Flickr

Уже в декабре весь мир увидит финал знаменитой саги Скайуокеров в девятом эпизоде Звездных Войн, после чего начнется новая история во франшизе. Однако неизвестные задолго до премьеры слили в Сеть кадры из предполагаемых финальных сцен блокбастера.

Читай также: Появились кадры из самых ожидаемых фильмов 2019 года

Снимки были опубликованы на Reddit и YouTube, однако позже их удалили по требованию Disney, обладающими правами на ленту. Видеоблогер, который одним из первых слил кадры, заявил, что требование студии не показывать материалы подтверждает подлинность того, что они демонстрируют финал.

На снимках можно увидеть главных героев - Рей и Кайло Рена, которые плечом к плечу стоят, подняв световые мечи, и готовятся к битве. На одном из кадров можно увидеть главного злодея (предположительно - император Палпатин их оригинальной трилогии), который пускает ввысь магические волны. Возможно, именно с ним сразятся герои. Кроме этого, фанаты заметили, что цвет меча у Рена не такой, каким был в прошлых частях, поэтому, вероятно, что он перешел на светлую сторону.

Напомним, что фильм Звездные Войны: Скайуокер. Восход выйдет в прокат 19-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что Звездные Войны 9 побили рекорд Мстителей 4