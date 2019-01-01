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Без Джека Воробья: Кто заменит Джонни Деппа в новых Пиратах Карибского моря

В перезапуске франшизы главным героем может стать девушка
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Пираты Карибского Моря
Пираты Карибского Моря
/Flickr

Перезапуск популярной франшизы Пираты Карибского моря уже давно лишился Джонни Деппа с его образом капитана Джека Воробья (многие, как и сам актер, связывают это со скандальным разводом с Эмбер Херд). Одна теперь источники издания We Got This Covered слили информацию о том, что в новых Пиратах Джека заменит женщина.

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Как сообщают инсайдеры, студия Disney рассматривает на главную роль в обновленной франшизе актрису Карен Гиллан, известную по роли Небулы в киновселенной Marvel и Руби в новом Джуманджи. Она может перевоплотиться в пиратку по имени Ред.

Карен Гиллан
Карен Гиллан
/Getty Images

А пока Disney официально не анонсировало актерский состав и сюжет новых Пиратов Карибского моря, увидеть Карен Гиллан можно будет на больших экранах уже с 12-го декабря в фильме Джуманджи: Новый уровень.

Ранее сообщалось о том, что в сериале Властелин Колец снимется звезда Игры Престолов

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Джек Воробей Джонни Джепп Пираты Карибского моря Джека воробья заменит женщина Карен Гиллан Джуманджи. Все теги
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