Без Джека Воробья: Кто заменит Джонни Деппа в новых Пиратах Карибского моря

Пираты Карибского Моря /Flickr

Перезапуск популярной франшизы Пираты Карибского моря уже давно лишился Джонни Деппа с его образом капитана Джека Воробья (многие, как и сам актер, связывают это со скандальным разводом с Эмбер Херд). Одна теперь источники издания We Got This Covered слили информацию о том, что в новых Пиратах Джека заменит женщина.

Как сообщают инсайдеры, студия Disney рассматривает на главную роль в обновленной франшизе актрису Карен Гиллан, известную по роли Небулы в киновселенной Marvel и Руби в новом Джуманджи. Она может перевоплотиться в пиратку по имени Ред.

Карен Гиллан /Getty Images

А пока Disney официально не анонсировало актерский состав и сюжет новых Пиратов Карибского моря, увидеть Карен Гиллан можно будет на больших экранах уже с 12-го декабря в фильме Джуманджи: Новый уровень.

