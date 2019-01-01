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В сериале Властелин Колец снимется звезда Игры Престолов

Актер Джозеф Моул присоединился к составу сериала
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Джозеф Моул в Игре Престолов (слева)
Джозеф Моул в Игре Престолов (слева)
/Flickr

Долгожданный сериал от Amazon по Властелину Колец пополнился еще одним актером - Джозефом Моулом. Он известен ролью Бенджена Старка в сериале Игра Престолов.

Джозеф Моул
Джозеф Моул
/Getty Images

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Сообщается, что в экранизации романов Толкина Моул сыграет злодея по имени Орен, о котором пока что ничего не известно. На экране он появится вместе с Уиллом Поултером, Маркеллой Кавена и Максом Болдри. Подробности о сериале Amazon все еще держит в секрете.

Всего планируется пять сезонов сериала по Властелину Колец, а выход первых серий ожидается в 2020-ом.

Ранее сообщалось о том, что Матрица 4 обзавелась еще одним звездным актером

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Игра Престолов Властелин Колец сериал Властелин Колец Джозеф Моул Бенджан Старк Все теги
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