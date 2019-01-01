В сериале Властелин Колец снимется звезда Игры Престолов

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Джозеф Моул в Игре Престолов (слева) /Flickr

Долгожданный сериал от Amazon по Властелину Колец пополнился еще одним актером - Джозефом Моулом. Он известен ролью Бенджена Старка в сериале Игра Престолов.

Джозеф Моул /Getty Images

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Сообщается, что в экранизации романов Толкина Моул сыграет злодея по имени Орен, о котором пока что ничего не известно. На экране он появится вместе с Уиллом Поултером, Маркеллой Кавена и Максом Болдри. Подробности о сериале Amazon все еще держит в секрете.

Всего планируется пять сезонов сериала по Властелину Колец, а выход первых серий ожидается в 2020-ом.

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