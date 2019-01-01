Матрица 4 обзавелась еще одним звездным актером

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Матрица /Flickr

Долгожданное продолжение культовой Матрицы продолжает обзаводиться новыми звездными актерами. На этот раз к касту присоединился звезда сериала Как я встретил вашу маму и других фильмов Нил Патрик Харрис.

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Пока что не раскрывается, кого именно сыграет Харрис в новом фильме фантастической саги. Известно, что вместе с ним в ленте снимутся Яхья Абдул-Матин II, который, вероятно, перевоплотиться в молодого Морфеуса, а также Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс в образах Нео и Тринити.

Съемки Матрицы 4 запланированы на начало 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что опубликованы новые кадры и постер фильма Джуманджи: Новый уровень