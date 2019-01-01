Появились новые сюжетные подробности фильма Веном 2

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Веном /Flickr

Вторая часть блокбастера Веном от студии Sony выйдет уже ровно через год, однако пока мало что известно о самом сценарии сиквела. Но все же стало известно о том, какой герой и злодеи появятся в фильме Энди Серкиса.

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Помимо того, что главным злодеем станет Карнаж в исполнении Вуди Харрельсона, зрители также смогут увидеть злодейку по прозвищу Визг из комиксов Marvel. Она умеет создавать звуковые волны, разбрасываясь своими врагами или же попросту оглушая их. Кроме этого, режиссер первой части Рубен Фляйшер рассказал, что в сиквеле Веном встретиться и, возможно, сразится с Человеком-Пауком в исполнении Тома Холланда.

Человек-Паук /Flickr

Напомним, Веном 2 выйдет на большие экраны 1 октября 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что блокбастер Веном 2 пополнился еще одной звездой