Опубликованы новые кадры и постер фильма Джуманджи: Новый уровень

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Джуманджи: Новый уровень /Flickr

Продолжение популярного экшен-фильма Джуманджи выйдет уже в конце этого года, а создатели продолжают подогревать интерес зрителей новыми промо-материалами. В Сети уже появлялись новые трейлеры и ролики, а теперь опубликован свежий постер с главными героями, а также несколько кадров.

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На снимках изображены Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт, находящиеся в пустыни и в заснеженных горах. Кроме этого, на одном из кадров запечатлен бегущий Джонсон и снимающий его оператор.

Премьера фильма Джуманджи: Новый уровень состоится уже 12 декабря.

Ранее сообщалось о том, что появились впечатляющие постеры экшена Zомбилэнд: Контрольный выстрел