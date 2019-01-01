Опубликованы новые кадры и постер фильма Джуманджи: Новый уровень
Лента выйдет в конце 2019-го
Джуманджи: Новый уровень/Flickr
Продолжение популярного экшен-фильма Джуманджи выйдет уже в конце этого года, а создатели продолжают подогревать интерес зрителей новыми промо-материалами. В Сети уже появлялись новые трейлеры и ролики, а теперь опубликован свежий постер с главными героями, а также несколько кадров.
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На снимках изображены Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт, находящиеся в пустыни и в заснеженных горах. Кроме этого, на одном из кадров запечатлен бегущий Джонсон и снимающий его оператор.
Премьера фильма Джуманджи: Новый уровень состоится уже 12 декабря.
Ранее сообщалось о том, что появились впечатляющие постеры экшена Zомбилэнд: Контрольный выстрел