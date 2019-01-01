Переключиться на мобильную версию

Опубликованы новые кадры и постер фильма Джуманджи: Новый уровень

Лента выйдет в конце 2019-го
Поделись

Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень
/Flickr

Продолжение популярного экшен-фильма Джуманджи выйдет уже в конце этого года, а создатели продолжают подогревать интерес зрителей новыми промо-материалами. В Сети уже появлялись новые трейлеры и ролики, а теперь опубликован свежий постер с главными героями, а также несколько кадров.

Читай также: ТОП-5 замечательных фильмов для всей семьи

На снимках изображены Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт, находящиеся в пустыни и в заснеженных горах. Кроме этого, на одном из кадров запечатлен бегущий Джонсон и снимающий его оператор.

Премьера фильма Джуманджи: Новый уровень состоится уже 12 декабря.

Ранее сообщалось о том, что появились впечатляющие постеры экшена Zомбилэнд: Контрольный выстрел

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Джуманджи Джуманджи Новый уровень Дуэйн Джонсон Кевин Харт экшен постер кадры Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь