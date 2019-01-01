Появились впечатляющие постеры экшена Zомбилэнд: Контрольный выстрел

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Zомбилэнд: Контрольный выстрел /Flickr

Долгожданный фильм Zомбилэнд: Контрольный выстрел, который является сиквелом Добро пожаловать в Zомблэнд, выйдет на большие экраны уже через месяц. Сейчас же в Сети появились новые персональные постеры главных героев экшен-картины.

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На нескольких ярких и зрелищных персональных промо-материалах изображены герои ленты в исполнении таких звездных актеров, как Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин, Зои Дойч, Розарио Доусон, Люк Уилсон, Томас Миддлдитч и Эван Джогиа. Сюжет сиквела расскажет об эволюционировавших живых мертвецах, а также о новых выживших.

Фильм Zомбилэнд: Контрольный выстрел выйдет на широкие экраны Украины 24-го октября.

Ранее сообщалось о том, что опубликован зрелищный трейлер драмы Ирландец с Робертом Де Ниро