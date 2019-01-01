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Новый уровень: Опубликован классный постер фильма Джуманджи 3

Лента выйдет в декабре 2019-го
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Джуманджи
Джуманджи
/facebook.com/JumanjiMovie/

Долгожданное продолжениие экшен-серии об игре Джуманджи, которое получило название Джуманджи: Новый уровень, обзавелось новым постером. На нем изображены центральные персонажи картины, которых играют Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Каррен Гиллан.

Постер фильма Джуманджи: Новый уровень
Постер фильма Джуманджи: Новый уровень
/facebook.com/JumanjiMovie/

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Сюжет ленты развернется вокруг ситуации, когда друзьям нужно снова отправится в злополучную игру, чтобы спасти одно из своих приятелей. Только вот теперь правила изменились, а все стало идти наперекосяк.

Премьера фильма Джуманджи: Новый уровень в Украине состоится 12-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что Кевина Харта будут судить из-за ДТП

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