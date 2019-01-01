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Опубликован зрелищный трейлер драмы Ирландец с Робертом Де Ниро

Выход ленты запланирован на ноябрь
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Ирландец
Ирландец
/Flickr

В Сети появился полноценный трейлер гангстерской драмы Ирландец от режиссера Мартина Скорсезе, в которой снялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Ролик вышел очень бодрым и динамичным, несмотря на заявления продюсеров о том, что сама лента будет медлительной.

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Сюжет картины расскажет о Фрэнке Ширэне - настоящем киллере, который работал на боссов мафии. Известно, что эта история расскажет о том, как мужчины смотрят на себя с высоты прожитых лет, а сама лента будет длиться целых три с половиной часа.

Фильм Ирландец выйдет на стриминговой платформе Netflix 27-го ноября. Кинотеатральная премьера состоится 1-го ноября.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер криминального триллера с Адамом Сэндлером

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Ирландец трейлер Мартин Скорсезе гангстерская драма Роберт Де Ниро Аль Пачино Netflix Все теги
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