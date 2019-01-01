Опубликован зрелищный трейлер драмы Ирландец с Робертом Де Ниро

Поделись







Ирландец /Flickr

В Сети появился полноценный трейлер гангстерской драмы Ирландец от режиссера Мартина Скорсезе, в которой снялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Ролик вышел очень бодрым и динамичным, несмотря на заявления продюсеров о том, что сама лента будет медлительной.

Читай также: Роберту Де Ниро - 76: ТОП-5 новых фильмов с его участием

Сюжет картины расскажет о Фрэнке Ширэне - настоящем киллере, который работал на боссов мафии. Известно, что эта история расскажет о том, как мужчины смотрят на себя с высоты прожитых лет, а сама лента будет длиться целых три с половиной часа.

Фильм Ирландец выйдет на стриминговой платформе Netflix 27-го ноября. Кинотеатральная премьера состоится 1-го ноября.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер криминального триллера с Адамом Сэндлером