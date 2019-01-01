Вышел трейлер криминального триллера с Адамом Сэндлером

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Неограненные драгоценности /Скриншот с YouTube

В Сети появился дебютный трейлер нового фильма с Адамом Сэндлером от студии А21, который называется Неограненные Драгоценности. Лента была представлена на кинофестивале в Торонто, где получила позитивные отзывы.

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Главный герой - прозорливый ювелир, который пытался встать на ноги, но погряз в долгах из-за ставок. Теперь, чтобы выйти сухим из воды, ему приходится прибегнуть к манипулятивным методам.

Триллер Неограненные Драгоценности выйдет на канале А24 уже 13-го декабря, а в прокат - 25-го декабря.

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