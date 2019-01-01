Гэндальфа в новом Властелине Колец предложили сделать женщиной

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Властелин Колец /Flickr

Актриса из Новой Зеландии Робин Малкольм, сыгравшая в фильме Властелин Колец: Две крепости роль Морвен, высказалась по поводу изменений в новой сериальной экранизации культового фэнтезийного романа. По ее мнению, новым волшебником Гэндальфом должна стать женщина.

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"Все старые легенды, мифы, мистические притчи основаны на патриархальном представлении о мире. Почему бы не посмотреть на магию с точки зрения матрилинейности и не сделать ее источником женщину?", - заявила Малкольм. Она также предложила взять на эту роль Джуди Денч или Мэгги Смит. Стоит отметить, что актриса добавила, что ее вовсе не волнует негативная реакция от фанатов творчества Толкина.

Напомним, что разработкой сериала Властелин Колец занимается студия Amazon. Его съемки начнутся уже в ближайшее время в Новой Зеландии.

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