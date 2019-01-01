Новое Средиземье: Появились свежие детали сериала по Властелину Колец

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Властелин Колец /Flickr

Долгожданный сериал по Властелину Колец от студии Amazon должен стать одним из самых высокобюжетных проектов на ТВ. Известно, что создатели уже определились с местом съемок, которое станет так называемым новым Средиземьем.

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За предоставление возможности проводить съемочный процесс на своей территории сражались Шотландия и Новая Зеландия. В итоге выбор пал на вторых, как это и было в оригинальной трилогии Питера Джексона.

Стоит отметить, что сюжет сериала по Властелину Колец пока не раскрыт, первые серии снимет Хуан Антонио Бонита, а одну из главных ролей доверили воплотить на экране Уиллу Поултеру. Съемки должны начаться в ближайшее время, а выход серий запланирован на 2020-ый год.

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