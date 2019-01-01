Появились новые подробности о Матрице 4 с Киану Ривзом

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Матрица /Flickr

Не так давно стало известно, что в новой части Матрицы к роли Нео вернется Киану Ривз, а Тринити снова сыграет Кэри-Энн Мосс. Режиссерское кресло займет Лана Вачовски - одна из постановщиц оригинальной трилогии. Теперь же появились новые подробности о грядущей картине.

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Как сообщается на сайте Production Weekly, съемочный процесс продолжения культового боевика стартует уже 10-го февраля 2020-го года в Чикаго. Кроме этого, уже известно, что фильм носит рабочее название Проект Мороженое. Но стоит отметить, что оно, вероятнее всего, будет изменено.

Дата выхода Матрицы 4 неизвестна. Последняя часть из серии, которая называется Матрица: Революция, вышла в 2003-ем году.

Ранее сообщалось о том, что сериал Властелин Колец обзавелся первой звездой