Сериал Властелин Колец обзавелся первой звездой

Названо имя актера, который сыграет одну из главных ролей

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Властелин Колец /Flickr

Долгожданный сериал по Властелину Колец от Amazon не так давно обзавелся режиссером первых эпизодов, а также творческим составом. Теперь же названо имя первого актера, присоединившегося к касту фильма. Им стал Уилл Поултер, известный ролям в фильмах Мы - Миллеры, Бегущий в лабиринте и Детройт.

Уилл Поултер /Getty Images

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Какого персонажа сыграет Поултер пока не сообщается. Известно, что события сериала не будут повторять сюжет кинотрилогии Властелин Колец, он будет состоять из двадцати серий, а съемки должны начаться в ближайшем будущем.

Дата премьеры сериала по Властелину Колец назначена на 2021-ый год.

Напомним, что последним на данный момент фильмом, в котором снялся Уилл Поултер, является хоррор Солнцестояние.

Ранее сообщалось о том, что на сериал Властелин Колец потратят 1,5 миллиарда долларов