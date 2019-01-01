На новый Властелин Колец потратят 1,5 миллиарда долларов

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Появилась информация о бюджете сериала Властелин Колец /Flickr

Долгожданный сериал от студии Amazon, основанный на книгах Дж. Р. Р. Толкина Властелин Колец, может стать самым дорогим в истории. Сообщается, что на его производство выделено порядка 1,5 миллиардов долларов.

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Также, судя по существующей информации, студия планирует снять всего пять сезонов, в которые собирается вместить фэнтези-романы. Съемки снова пройдут в Новой Зеландии. Первая часть расскажет о молодом Арагорне и его приключениях. Подробности сюжета пока не раскрывались.

Дата выхода сериала Властелин Колец пока не объявлена. Напомним, что последней экранизацией, связанной с этой историей, является заключительная часть трилогии о Хоббите, которая носит название Битва пяти воинств.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер фильма Толкин об авторе Властелина Колец