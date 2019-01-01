Захватывающие миры: Вышел трейлер фильма Толкин об авторе Властелина Колец

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Вышел трейлер фильма Толкин /Скриншот с YouTube

Кинокомпания FOX представила новый трейлер биографической ленты о Дж. Р. Р. Толкине - авторе знаменитой трилогии Властелин Колец, которая оказала значительное влияние на мировую литературу. Роль писателя исполнил актер Николас Холт.

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В картине будет рассказана история Толкина от детства, когда он был изгоем, до любви и Второй Мировой. Многие события изменили его и вдохновили для написания произведений о Средиземье. К слову, в фильме также будет показан фантастический мир, который создавал автор в своем воображении.

Биографический фильм Толкин выйдет в украинский прокат 9 мая.

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