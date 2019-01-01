Переключиться на мобильную версию

Криминал, наркотики и МакКонахи: Вышел трейлер Джентльменов Гая Ричи

Фильм можно будет увидеть в 2020-ом году
Поделись

Джентльмены
Джентльмены
/Скриншот из трейлера

Совсем недавно в Сети появились первые кадры из нового фильма Гая Ричи Джентльмены, как теперь вышел дебютный трейлер картины. В этот раз постановщик вернулся к привычному для себя жанру криминального боевика, где есть место бандам, гопникам, наркотикам и большим деньгам.

Постер фильма Джентльмены
Постер фильма Джентльмены
/instagram.com/guyritchie/

Читай также: Опубликованы первые кадры из фильма Джентльмены

В центре сюжета - Микки Пирсон, которого играет Мэттью МакКонахи. Он разбогател на продаже марихуаны, но теперь решил бросить этот бизнес. А люди из его окружения мечтают занять его место с помощью махинаций, шантажа, заговоров и обманов.

Криминальный боевик Джентльмены выйдет в кинотеатрах 13 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что опубликован трейлер украинской комедии Халепа на 5 Baksiv

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Джентльмены криминальный боевик Гай Ричи трейлер Мэттью МакКонахи Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь