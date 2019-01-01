Криминал, наркотики и МакКонахи: Вышел трейлер Джентльменов Гая Ричи
Фильм можно будет увидеть в 2020-ом году
Джентльмены/Скриншот из трейлера
Совсем недавно в Сети появились первые кадры из нового фильма Гая Ричи Джентльмены, как теперь вышел дебютный трейлер картины. В этот раз постановщик вернулся к привычному для себя жанру криминального боевика, где есть место бандам, гопникам, наркотикам и большим деньгам.
Постер фильма Джентльмены/instagram.com/guyritchie/
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В центре сюжета - Микки Пирсон, которого играет Мэттью МакКонахи. Он разбогател на продаже марихуаны, но теперь решил бросить этот бизнес. А люди из его окружения мечтают занять его место с помощью махинаций, шантажа, заговоров и обманов.
Криминальный боевик Джентльмены выйдет в кинотеатрах 13 февраля 2020 года.
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