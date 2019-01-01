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Опубликован трейлер украинской комедии Халепа на 5 Baksiv

Премьера состоится в ноябре
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Халепа на 5 Baksiv
Халепа на 5 Baksiv
/Скриншот с YouTube

На YouTube состоялась премьера полноценного трейлера украинской молодежной комедии Халепа на 5 Baksiv, снятой режиссером Латыком. Фильм разрабатывался при поддержке Госкино.

Постер фильма Халепа на 5 Baksiv
Постер фильма Халепа на 5 Baksiv
/Пресс-служба

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В центре сюжета - двое парней, который зовут Макс и Зенык. Они являются основателями стартапа 5BAKSIV.NET (ранее в Сети выходил сериал), которые попадают в неприятную ситуацию. И, чтобы разобраться, они просят помощи мелкого мошенника Хомяка, в итоге попав в эпицентр разборок между авторитетами и неизвестными силовиками.

Ранее сообщалось о том, что вышел финальный трейлер украинского экшен-блокбастера Захар Беркут

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Халепа на 5 Baksiv трейлер Госкино Держкіно украинское кино украинская молодежная комедия Все теги
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