Джентльмены: Опубликованы первые кадры из нового фильма Гая Ричи

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Джентльмены /instagram.com/entertainmentweekly

Знаменитый британский режиссер Гай Ричи, подаривший миру шикарные криминальные комедии, нового Шерлока Холмса, киноадаптацию Аладдина и многое другое, вернулся к своим истокам - он снял криминальный боевик Джентльмены. Издания Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из ленты.

Кроме этого, появился и дебютный постер картины.

Постер фильма Джентльмены /instagram.com/guyritchie/

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В Джентльменах сыграли Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Мишель Докери, Хью Грант и другие. Сюжет расскажет о гангстерах из Лондона, торговцах наркотиками и элегантных преступниках.

Криминальный боевик Джентльмены от Гая Ричи выйдет на большие экраны 13 февраля 2020 года.

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