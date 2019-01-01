Появились впечатляющие промо-фото из блокбастера Звездные Войны 9

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Звездные Войны: Скайуокер. Восход /Flickr

Девятый эпизод фантастической саги Звездные Войны, получивший подназнавние Скайуокер. Восход, станет финальным в истории Скайуокеров и в текущей трилогии. Журнал EMPIRE опубликовал несколько новых кадров и эффектных постеров из грядущего блокбастера.

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На свежих промо изображены главные герои ленты в различных позах и со световыми мечами, а некоторые постеры выполнены в стиле классических Звездных Войн. На кадрах из фильма показана сцена побега Кайло Рена, а также момент его сражения с ней.

Напомним, что фильм Звездные Войны: Скайуокер. Восход выйдет в украинский прокат 19-го декабря.

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