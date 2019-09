Disney могут выпустить сериал про Дарта Вейдера - СМИ

Поделись







Дарт Вейдер /Flickr

Студия Disney продолжает расширять одну из своих самых успешных киновселенных - вселенную Звездных Войн. Серия уже продлена на следующую трилогию, а также заявлены сериалы для грядущей стриминговой платформы Disney+. Теперь источники издания We Got This Covered сообщили о том, что в разработке находится и сериал про Дарта Вейдера.

Знаменитый злодей может стать центральным персонажем в сериале-приквеле, действия которого будут развернуты до Новой Надежды, когда Вейдер затевал новый порядок. Озвучить героя может снова Джеймс Эрл Джонс, а актер Хейден Кристенсен может вернуться в образе Энакина Скайуокера во флэшбеках.

Напомним, что одним из первых сериалов на Disney+ станет Мандалорец, который также входит во вселенную Звездных Войн.

