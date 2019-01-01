Финал саги: Вышел зрелищный трейлер девятого эпизода Звездных Войн

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Звездные Войны: Скайуокер. Восход /Скриншот с YouTube

На YouTube опубликовали новый трейлер девятого эпизода саги Звездные Войны, которая носит название Скайуокер. Восход. Ролик был показан на конвенте D23, а начинается он с ностальгических моментов, которые сменяются свежими кадрами из грядущего блокбастера.

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Сюжетные детали девятой части космической франшизы пока остаются в секрете. Однако известно, что в ней вернутся персонажи, которые появились в данной трилогии, а также этот эпизод станет завершающим для семьи Скайуокеров и закончит противостояние джедаев и ситхов. В следующих фильмах появятся новые герои с новыми историями.

Звездные Войны: Скайуокер. Восход выйдут в кинотеатрах уже 19-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что опубликованы зрелищные кадры с девятого эпизода Звездных Войн