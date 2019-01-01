"Мстители и новые герои": Появились промо-арты и фрагменты из сериалов от MARVEL
Стриминговая платформа Disney+, для которой, как известно, разрабатывается ряд сериалов, входящих в киновселенную Marvel, начала работу уже 12-го ноября. В связи с этим в Сети были опубликованы свежие промо-арты и фрагменты проектов.
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Концепт-арты посвящены двум сериалам - Соколу и Зимнему Солдату, а также Соколиному Глазу. На них изображены такие персонажи, как Баки Барнс, Сокол в новом костюме, Барон Земо, Агент США, Шерон Картер, а также Кейт Бишоп с луком и стрелами, которую тренирует Соколиный Глаз.
Кроме этого, были представлены также небольшие фрагменты из анимационного сериала Что если...?, в котором будет показано альтернативное развитие событий в киновселенной.
Last but not least, narrating the WHAT IF animated series will be The Watcher, voiced by Jeffrey Wright. #DisneyPlus pic.twitter.com/jVObgVeFyG— Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) 12 ноября 2019 г.
Agent Carter as Captain Carter in "Marvel's WHAT IF" series for Disney+ pic.twitter.com/V5ci69dEMQ— Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) 12 ноября 2019 г.
T'Challa as Star-Lord in "Marvel's WHAT IF" pic.twitter.com/MYdJXg9cua— Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) 12 ноября 2019 г.
The Winter Soldier going against Zombie Cap in Marvel's WHAT IF. #DisneyPlus pic.twitter.com/nF2BCG9vBt— Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) 12 ноября 2019 г.
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