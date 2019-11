"Мстители и новые герои": Появились промо-арты и фрагменты из сериалов от MARVEL

Поделись







Сериалы Marvel /Flickr

Стриминговая платформа Disney+, для которой, как известно, разрабатывается ряд сериалов, входящих в киновселенную Marvel, начала работу уже 12-го ноября. В связи с этим в Сети были опубликованы свежие промо-арты и фрагменты проектов.

Концепт-арты посвящены двум сериалам - Соколу и Зимнему Солдату, а также Соколиному Глазу. На них изображены такие персонажи, как Баки Барнс, Сокол в новом костюме, Барон Земо, Агент США, Шерон Картер, а также Кейт Бишоп с луком и стрелами, которую тренирует Соколиный Глаз.

Кроме этого, были представлены также небольшие фрагменты из анимационного сериала Что если...?, в котором будет показано альтернативное развитие событий в киновселенной.

Last but not least, narrating the WHAT IF animated series will be The Watcher, voiced by Jeffrey Wright. #DisneyPlus pic.twitter.com/jVObgVeFyG — Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) 12 ноября 2019 г.

Agent Carter as Captain Carter in "Marvel's WHAT IF" series for Disney+ pic.twitter.com/V5ci69dEMQ — Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) 12 ноября 2019 г.

The Winter Soldier going against Zombie Cap in Marvel's WHAT IF. #DisneyPlus pic.twitter.com/nF2BCG9vBt — Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) 12 ноября 2019 г.

