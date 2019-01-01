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"Мстители и новые герои": Появились промо-арты и фрагменты из сериалов от MARVEL

Студия представила несколько промо грядущих сериалов
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Сериалы Marvel
Сериалы Marvel
/Flickr

Стриминговая платформа Disney+, для которой, как известно, разрабатывается ряд сериалов, входящих в киновселенную Marvel, начала работу уже 12-го ноября. В связи с этим в Сети были опубликованы свежие промо-арты и фрагменты проектов.

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Концепт-арты посвящены двум сериалам - Соколу и Зимнему Солдату, а также Соколиному Глазу. На них изображены такие персонажи, как Баки Барнс, Сокол в новом костюме, Барон Земо, Агент США, Шерон Картер, а также Кейт Бишоп с луком и стрелами, которую тренирует Соколиный Глаз.

Кроме этого, были представлены также небольшие фрагменты из анимационного сериала Что если...?, в котором будет показано альтернативное развитие событий в киновселенной.

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Сериалы сериалы Marvel Marvel Мстители Сокол и Зимний Солдат Соколиный глаз Disney+ Все теги
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