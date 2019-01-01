Мстителей 4 выдвинули на Оскар в 14 категориях

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Мстители: Финал /Flickr

Не так давно стало известно, что Warner решили продвигать Джокера в 16 категориях на премию Оскар, как вслед за ними конкуренты из Disney и Marvel решили выдвинуть в 14 номинациях четвертых Мстителей.

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Блокбастер, ставший самым кассовым фильмом всех времен, претендует попасть почти во все основные оскаровские номинации:

Лучший фильм;

Лучший режиссер;

Лучший адаптированный сценарий;

Лучший актер второго плана (Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Джош Бролин, Пол Радд, Дон Чидл);

Лучшая актриса второго плана (Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдана, Карен Гиллан, Бри Ларсон);

Лучшая работа оператора;

Лучшие костюмы;

Лучшие грим и прически;

Лучшая работа художника-постановщика;

Лучший монтаж;

Лучших звук и;

Лучший монтаж звука;

Лучшая музыка;

Лучшие визуальные эффекты.

Напомним, что узнать, в каких номинациях кинокомикс Мстители: Финал все же примет участие, можно будет узнать 13-го января 2020-го, а церемония вручений премии Оскар пройдет 10-го февраля.

Ранее сообщалось о том, что в Сеть слили первые кадры со съемок блокбастера Вечные от MARVEL с Джоли