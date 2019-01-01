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Мстителей 4 выдвинули на Оскар в 14 категориях

Marvel продвигают блокбастер на главную кинопремию
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Мстители: Финал
Мстители: Финал
/Flickr

Не так давно стало известно, что Warner решили продвигать Джокера в 16 категориях на премию Оскар, как вслед за ними конкуренты из Disney и Marvel решили выдвинуть в 14 номинациях четвертых Мстителей.

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Блокбастер, ставший самым кассовым фильмом всех времен, претендует попасть почти во все основные оскаровские номинации:

  • Лучший фильм;
  • Лучший режиссер;
  • Лучший адаптированный сценарий;
  • Лучший актер второго плана (Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Джош Бролин, Пол Радд, Дон Чидл);
  • Лучшая актриса второго плана (Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдана, Карен Гиллан, Бри Ларсон);
  • Лучшая работа оператора;
  • Лучшие костюмы;
  • Лучшие грим и прически;
  • Лучшая работа художника-постановщика;
  • Лучший монтаж;
  • Лучших звук и;
  • Лучший монтаж звука;
  • Лучшая музыка;
  • Лучшие визуальные эффекты.

Напомним, что узнать, в каких номинациях кинокомикс Мстители: Финал все же примет участие, можно будет узнать 13-го января 2020-го, а церемония вручений премии Оскар пройдет 10-го февраля.

Ранее сообщалось о том, что в Сеть слили первые кадры со съемок блокбастера Вечные от MARVEL с Джоли

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