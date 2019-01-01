Мстителей 4 выдвинули на Оскар в 14 категориях
Marvel продвигают блокбастер на главную кинопремию
Мстители: Финал/Flickr
Не так давно стало известно, что Warner решили продвигать Джокера в 16 категориях на премию Оскар, как вслед за ними конкуренты из Disney и Marvel решили выдвинуть в 14 номинациях четвертых Мстителей.
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Блокбастер, ставший самым кассовым фильмом всех времен, претендует попасть почти во все основные оскаровские номинации:
- Лучший фильм;
- Лучший режиссер;
- Лучший адаптированный сценарий;
- Лучший актер второго плана (Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Джош Бролин, Пол Радд, Дон Чидл);
- Лучшая актриса второго плана (Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдана, Карен Гиллан, Бри Ларсон);
- Лучшая работа оператора;
- Лучшие костюмы;
- Лучшие грим и прически;
- Лучшая работа художника-постановщика;
- Лучший монтаж;
- Лучших звук и;
- Лучший монтаж звука;
- Лучшая музыка;
- Лучшие визуальные эффекты.
Напомним, что узнать, в каких номинациях кинокомикс Мстители: Финал все же примет участие, можно будет узнать 13-го января 2020-го, а церемония вручений премии Оскар пройдет 10-го февраля.
Ранее сообщалось о том, что в Сеть слили первые кадры со съемок блокбастера Вечные от MARVEL с Джоли