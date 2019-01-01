"Никогда не зарекайся": Крис Эванс может вернуться к роли Капитана Америка

Актер не отрицает, что был бы рад, если того потребует история персонажа

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Крис Эванс в роли Капитана Америка /Flickr

Популярные голливудские актеры Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс, сыгравшие в киновселенной Marvel роли Черной Вдовы и Капитана Америка, дали интервью изданию Variety в новом шоу Актеры с актерами. Именно там Скарлетт спросила своего коллегу, сможет ли он вернуться к своей супергеройской роли, на что он ответил, что был бы готов, если бы была подходящая история.

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"Никогда не зарекайся. Я обожаю этого персонажа. Не знаю", - заявил Эванс. - "Мне кажется, историю Кэпа было чрезвычайно сложно безупречно выполнить от начала до конца, и, думаю, они провели отличную работу, чтобы закончить его путешествие".

Актер подчеркнул, что к этому образу нельзя возвращаться только из-за денег, а Йоханссон добавила, что его герой получил достойное завершение в Финале.

Напомним, что Йоханссон и Эванс возвращались к своим супергеройским образам в фильме Мстители: Финал, где истории их персонажей подошли к концу. Однако Скарлетт исполнит роль Черной Вдовы в одноименном фильме-приквеле, который выйдет в 2020-ом.

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