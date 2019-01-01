Американские зрители назвали главный фильм 2019 года

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Мстители /Flickr

В Лос-Анджелесе прошло ежегодное вручение премии People’s Choice Awards, победителей в котором выбирают обычные зрители. На этот раз по итогам голосования был назван лучший фильм 2019-го года - Мстители: Финал.

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Стоит отметить, что картина также стала лучшим экшен-фильмом, а лучшим актером признали Роберта Дауни-младшего, который в этом блокбастере сыграл роль Тони Старка (Железного Человека). Кроме этого, лучшей комедией зрители назвали Загадочное убийство, лучше драмой - После, семейным фильмом - Аладдина, лучшим сериалом - третий сезон Очень странных дел, а лучшей актрисой - Зендаю Колман (Человек-Паук: Вдали от дома).

Ранее сообщалось о том, что Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года